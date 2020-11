Obostrzenia. Nowe zasady w sklepach i galeriach handlowych od soboty

Rada Ministrów w czwartek przyjęła w trybie obiegowym z autopoprawkami rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument ten został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów. "Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, wciąż wysoka liczba przypadków zakażenia koronawirusem uniemożliwia zniesienie większej liczby obostrzeń. "Od dnia 28 listopada 2020 r. zakłada się jednak przywrócenie możliwości funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw" - wskazano.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, w galeriach handlowych i sklepach wciąż będzie obowiązywał limit osób. Na każde 15 metrów kwadratowych przypadać będzie jedna osoba. Aktualne będą ponadto godziny dla seniorów (10-12). Proponowana jest jednak rezygnacja z tego obostrzenia w dniu 24 grudnia.

Z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego mogą z kolei działać wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu. Zmian nie będzie z kolei w kwestii działalności hoteli - dozwolone jest jedynie przyjmowanie gości w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego, a także pacjentów i ich opiekunów.

Działalność restauracji, fryzjerów i salonów kosmetycznych

Jak wynika z treści rozporządzenia, wszelkie targi i wydarzenia mogą być organizowane jedynie w formie online. Działalności nie mogą prowadzić też parki rozrywki, dyskoteki, kluby nocne, siłownie, kluby fitness i aquaparki. Obiekty gastronomiczne mogą z kolei prowadzić działalność "na wynos" i "na dowóz".

Możliwość funkcjonowania z zachowaniem reżimu sanitarnego dotyczy salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Wymagane jest jednak zachowanie co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami. W przypadku kasyn i obiektów działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety funkcjonują takie same zasady, jak w sklepach - na 15 metrów kwadratowych przypada jedna osoba.

Zgodnie z treścią projektu, w dalszym ciągu utrzymany jest nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wszystkie zasady zapisane w rozporządzeniu wchodzą w życie 28 listopada.