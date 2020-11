Tegoroczny Marsz Niepodległości stanął pod znakiem wielu incydentów i walk manifestujących z policją. 11 listopada doszło między innymi do podpalenia jednego z mieszkań przy użyciu racy czy też starcia uczestników z mundurowymi nieopodal salonu sieci Empik. Do tej pory policji nie udało się zatrzymać wszystkich podejrzanych.

Marsz Niepodległości. Policja zatrzymała kolejną poszukiwaną osobę

Marsz Niepodległości. Kolejne poszukiwane osoby. Policja prosi o pomoc w ich identyfikacji

W związku z wciąż długą listą poszukiwanych osób, podejrzanych o dopuszczenie się naruszeń prawa w rejonie ronda de Gaulle’a i alei Jerozolimskich, stołeczna policja opublikowała wizerunki kolejnych uczestników marszu.

"Każdy, kto na zamieszczonych poniżej kadrach rozpoznaje widoczne tam osoby lub jest w stanie zidentyfikować je po charakterystycznych elementach ubioru lub wyglądu, proszony jest o kontakt telefoniczny lub osobisty z policjantami w siedzibie jednostki przy ulicy Wilczej 21" - informują policjanci.

Informacje w tej sprawie można przekazać, dzwoniąc na numer +48 47 723-70-20, + 48 47 723-79-40, +48 47 723-91-50, +48 47 723-91-30 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: komendant.krp1@policja.gov.pl. Wizerunki podejrzanych są dostępne na stronie internetowej KRP I - Śródmieście.

Marsz Niepodległości. Kolejne zatrzymania i przedstawione zarzuty

36-letni mężczyzna podejrzany o wrzucenie racy do mieszkania przy alei 3 maja, wskutek czego doszło do pożaru lokalu, usłyszał zarzuty. Mężczyzna szykował się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia i przestawił "swoją wersję zdarzeń" - treść jego zeznań jest objęta tajemnicą śledztwa.

Marsz Niepodległości. Zarzuty dla chuligana podejrzanego o podpalenie

20 listopada policjanci z Komendy Stołecznej Policji i Podlaskiej Policji poinformowali o zatrzymaniu kolejnego uczestnika marszu, 27-latka z Białegostoku. Mężczyzna ma zarzuty z art. 254 kk kwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim.