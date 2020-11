Niedziele handlowe 2020. Czy 29 listopada to niedziela handlowa?

29 listopada sklepy będą zamknięte. Oczywiście będzie możliwość skorzystania z wyjątków od ustawy i zrobienia zakupów między innymi w sklepach prowadzonych przez właściciela, piekarniach, kwiaciarniach, lodziarniach, punktach handlowych na terenie lotnisk i dworców. Czynne pozostaną też sklepy wolnocłowe, placówki pocztowe i stacje benzynowe.

Niedziele handlowe 2020. Co ze zmianami w prawie?

Sondaż przeprowadzony dla Gazety Wyborczej pokazuje, że nawet 58,8% Polaków chciałoby przywrócenia swobody handlu w niedziele. Dodatkowym bodźcem do tego są obostrzenia w handlu wprowadzone z powodu pandemii. Możliwość sprzedaży w niedziele byłaby okazją do poprawienia wyników, które uległy znacznemu pogorszeniu między innymi z powodu czasowego zamknięcia niektórych rodzajów sklepów. Ważny jest też kontekst Bożego Narodzenia - kolejne niedziele handlowe to 13 i 20 grudnia 2020 roku i istnieje obawa, że Polacy masowo udadzą się w te dni do placówek handlowych, w związku z czym znów wzrośnie liczba zachorowań.

Obecnie nie ma mowy o choćby czasowym zawieszeniu zakazu handlu w niedziele i święta podczas pandemii, ale 6 grudnia może stać się dodatkową niedzielą handlową. Stosowny projekt nowelizacji ustawy pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Motywacją dla zmian jest chęć rozłożenia przedświątecznych zakupów w czasie tak, aby w sklepach nie panował tłok.

Niedziela handlowa. Jak robić zakupy podczas pandemii?

Od 30 listopada rozpoczyna się luzowanie pierwszych obostrzeń wprowadzonych 7 listopada. Dalsze kroki, w tym przywrócenie w kraju poziomu ograniczeń charakterystycznego dla strefy czerwonej i żółtej, ma być uzależnione od dobowej liczby zachorowań. Podczas zakupów koniecznie trzeba pamiętać o:

zasłonięciu ust i nosa

zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk

poruszaniu się z zachowaniem dystansu społecznego (2 m)

godzinach dla seniorów (powyżej 60. roku życia) obowiązujących od poniedziałku do piątku między 10 a 12.