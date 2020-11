Pogoda na dziś - piątek 27 listopada. Dużo chmur i lokalne opady deszczu

Zobacz wideo Wał fenowy, niezwykłe zjawisko nad Tatrami

W piątek w większości kraju nie ma co liczyć na duże rozpogodzenia. Najbardziej we znaki będzie dawała się niższa niż w ostatnich dniach temperatura. Na południu kraju będzie maksymalnie do 3-4 stopni.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 3 do 6 stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest w Katowicach i Rzeszowie, gdzie w ciągu dnia będzie maksymalnie do 3 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach opolskim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. 5 stopni pokażą natomiast termometry w Łodzi i Poznaniu. W pozostałych regionach: w województwach dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim będzie do 6 stopni. W nocy temperatury spadną do 3 stopni na północy i -1 stopnia na południu kraju.

Opady. Więcej słońca tylko w północnych regionach

W całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Większe, ale przejściowe rozpogodzenia możliwe są w północnej Polsce. W pierwszej części dnia deszcz przewidywany jest w województwach lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W nocy deszcz i deszcz ze śniegiem pojawi się w północno-wschodnich i południowo-wschodnich regionach kraju. Wiatr na ogół słaby. Jedynie na wybrzeżu, Mazurach oraz Podlasiu może wiać w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

