Poznań. Na przystanku ciągnął za włosy i chciał zmusić do czynności seksualnych. Policja poszukuje 60-latka

Do napaści na tle seksualnym doszło 30 sierpnia w okolicach godziny 9:30 na przystanku Rondo Starołęka w kierunku Franowa w Poznaniu. Jednak dopiero teraz, po trzech miesiącach od zdarzenia, funkcjonariusze policji publikują wizerunek mężczyzny oraz proszą o pomoc w jego schwytaniu.

Poznań. Policja publikuje wizerunek sprawcy napaści seksualnej. Prosi o pomoc w jego identyfikacji

"Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto prowadzą śledztwo w sprawie zaatakowania na tle seksualnym kobiety. Mężczyzna ciągnął kobietę za włosy i przy użyciu przemocy chciał ją zmusić do wykonania innej czynności seksualnej" - poinformował podkomisarz Maciej Święcichowski.

Poszukiwany mężczyzna ma ok. 60 lat, ma 190 centymetrów wysokości. Jest szczupłej budowy ciała. Ma średniej długości blond włosy. W dniu napaści miał na sobie koszulę w kratkę, brązowe spodnie oraz białe, sportowe buty. Za zmuszenie do poddania się innej czynności seksualnej grozi mu kara pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Mundurowi proszą o to, aby każda osoba, która posiada informacje na temat tego zdarzenia lub rozpoznaje tożsamość mężczyzny widocznego na zdjęciach, skontaktowała się telefonicznie z policjantami z Nowego Miasta: nr tel. 572 904 315 lub pod całodobowymi numerami: 47 77 123 11, 112.