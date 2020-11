Pracownicy ochrony zdrowia apelują o publikowanie ustawy covidowej. "Nie widujemy się z naszymi najbliższymi"

Senatorka i przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu RP Beata Małecka-Libera podczas czwartkowej konferencji wezwała premiera i rządu do opublikowania ustawy covidowej, która zapewnia pracownikom medycznym dodatek do wynagrodzenia. Byli wraz z nią przedstawiciele samorządów środowisk medycznych.

Wyrażamy ogromny żal, ale i ogromny sprzeciw, wobec dzielenia środowiska medycznego, w tym środowiska pielęgniarek i położnych, na tych gorszych i na tych lepszych. Pacjentów covidowych mamy bardzo dużo. W tej chwili praktycznie nie ma oddziału, na którym by nie było takiego pacjenta i pielęgniarki i położne pracują z dużym poświęceniem. Nie ma dnia, żebyśmy nie mieli nekrologów, że kolejna pielęgniarka, położna zmarła wskutek wykonywania pracy przy pacjencie

- podkreśliła Zofia Małas, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. - Chcemy, żeby traktowano nas na równi, a nie dzielono na lepszych i gorszych, tych, co dostają i tych, co nie dostają - powiedziała Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

"Nie widujemy się z naszymi najbliższymi"

- Diagnostów laboratoryjnych zastała sytuacja nagła. Musieli się do tego systemu zorganizować - zaznaczyła Alina Niewiadomska, prezeska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i zaapelowała, aby dodatki były dla wszystkich, w tym właśnie dla diagnostów.

Chciałbym powiedzieć o ogromnym koszcie psychologicznym i społecznym, który ponosi pół miliona pracowników medycznych w Polsce. W trosce o dobro pacjenta nie widujemy się z naszymi najbliższymi. Moje koleżanki, koledzy nie widują się ze swoimi dziećmi, rodzicami. Nie uczestniczymy w uroczystościach rodzinnych, ponieważ boimy się tego, aby się nie zakazić i nie zakazić naszych pacjentów

- podkreślił Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dodał, że sam nie widział się ze swoją mamą pół roku, a z wnuczką trzy miesiące. Zaznaczył, że jest to odpowiedzialność za dobro pacjenta. - Fizjoterapeuci, jako trzecia największa grupa wśród zawodów medycznych, nie są wymieniani praktycznie nigdzie. Nawet nie jesteśmy wymieniani w statystykach zachorowalności wśród zawodów medycznych. Sami takie badania musieliśmy przeprowadzić i okazało się, że najczęściej właśnie my chorujemy - podkreślił.

To my stanowimy o leczeniu pacjenta, a nie sprzęt i aparatura, o której się mów non stop. (...) A celem leczenia jest, aby pacjent pod respirator nie trafił, bo niestety ośmiu na 10 pacjentów umrze pod tym respiratorem

- powiedział Maciej Krawczyk.

Co się dzieje z ustawą covidową?

Przypomnijmy, że tak zwana ustawa covidowa dotycząca między innymi działalności służby zdrowia została uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta 3 listopada. Po tym powinna zostać niezwłocznie i automatycznie opublikowana w Dzienniku ustaw, żeby wejść w życie. - Ona [ustawa - przyp. red.] znajduje się w Rządowym Centrum Legislacji, które ma odpowiednie terminy i operuje na procedurach, które zostały wprowadzone w tej mierze przez prezesa RCL za czasów premiera Donalda Tuska. Ten czas RCL ma zdaje się do 2 grudnia - powiedział Łukasz Schreiber, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, we wtorek, 17 listopada, w RMF FM.

W wyniku bardzo nieodpowiedzialnych poprawek także z Senatu w jednej sprawie, mamy szereg posłów głosujących zdalnie, kilkunastu naszych posłów się pomyliło. (...) To jest złośliwość rzeczy martwych. (...) Przekaz był spóźniony zbyt mocno. Posłowie myśleli, że w tym momencie biorą udział w innym głosowaniu

- podkreślił Schreiber.

