Błyskawica w logo programu na TVP Historia. Piasecki: Brak czujności albo czysty sabotaż

Strajk Kobiet trwa od wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o zakazie aborcji embriopatologicznej. Demonstranci na transparentach posługują się m.in. symbolem błyskawicy. TVP na swojej antenie doszukiwało się historycznego tła dla tych symboli. Media publicznych uważają, że to nawiązanie do podwójnej runy Sig, symbolu SS.

Najpierw to łaskawie zdejmijcie te błyskawice esesmańskie

- grzmiał w stronę posłanek i posłów opozycji wicepremier Jarosław Kaczyński. Parlamentarzyści mieli na symbol błyskawicy na maseczkach.

Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów i z przykrością to przyjmujemy

- stwierdził marszałek Terlecki podczas posiedzenia Senatu.

Strajk kobiet. Nauczycielka zmuszała uczniów do usuwania błyskawicy ze zdjęć

Piasecki komentuje symbole

Konrad Piasecki, dziennikarz TVN24 skomentował na Twitterze użycie błyskawicy w programie Flesz Historii w TVP Historia. Żółta błyskawica na czarnym tle widnieje w logo programu Flesz Historii, który dotyczy rekonstrukcji i wystaw historycznych wartych odwiedzenia w Polsce. Próżno szukać w treści programu odniesień do hitlerowskich Niemiec.

Jakiś koszmarny brak czujności w TVP. Albo czysty sabotaż...

- napisał Piasecki.

Walka o symbole

Podczas Strajku Kobiet politycy PiS zajmowali się analizowaniem symboliki błyskawicy i porównywaniem strajkujących do zorganizowanych bojówek. Do interpretacji symbolu odnieśli się naukowcy 50 ośrodków. W wydanej przez nich ekspertyzie czytamy, że błyskawica nie jest nawiązaniem do niemieckich bojówek ani Hitlerjugend:

Błyskawica i piorun to znak gniewu, oburzenia, ale również siły i szybkości działania. Symbol ten funkcjonował także w polskiej symbolice wojskowej. Wykorzystywanie go przez Ogólnopolski Strajk Kobiet nie ma nic wspólnego z nadużyciem, gdyż jest to jeden z najdawniejszych, funkcjonujących w wielu kulturach, powszechnie zrozumiałych, archetypicznych wręcz znaków. Wiązanie go z symboliką faszystowską jest albo świadomą manipulacją, albo przejawem niewiedzy.