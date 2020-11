IPN wiedział o powiązaniach kard. Henryka Gulbinowicza z SB. "Każdy ksiądz miał założoną teczkę"

W lipcu 2020 roku historyk Rafał Łatka opublikował artykuł, w którym znalazły się opisy wieloletnich rozmów, jakie kard. Gulbinowicz odbywał ze Służbą Bezpieczeństwa. 6 listopada duchowny otrzymał zakaz od Nuncjatury Apostolskiej uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich, a także pozbawiono go prawa do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze. 10 dni później zmarł we Wrocławiu.

W rozmowie z portalem wpolityce.pl prof. Suleja przyznał, że wiedza na temat historii kard. Gulbinowicza i jego powiązań z agenturą jest niepełna. - Sprawą niewątpliwą – i to było przez nas znane – są rozmowy, które kard. Gulbinowicz najpierw jako ksiądz, później jako biskup, a później jako arcybiskup – jako kardynał tych rozmów nie miał – prowadził z SB. Tam jest różna częstotliwość, różne miejsca. Nie twierdzę, że było to coś takiego, co nie wymaga refleksji, natomiast z drugiej strony każdy ksiądz miał założoną teczkę, których w większości nie ma, bo są zniszczone - powiedział.

Prof. Suleja, który jest jednym z sygnatariuszy listu otwartego skierowanego m.in. do nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchiego dodał także, że powszechnie było wiadomo o działaniach kard. Gulbinowicza. - Tego faktu, że były kontakty, nikt nie neguje. W tamtym czasie, kiedy otrzymywał status poszkodowanego, te wszystkie rzeczy były znane - wyznał.

Grupa działaczy opozycji z okresu PRL, która wysłała list otwarty, wspomniała, że w ubiegły piątek na wniosek Stolicy Apostolskiej kard. Gulbinowicz stracił tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia. "Na księdza kardynała nałożone zostały surowe, bezprecedensowe kary. Sformułowano też niezwykle ciężkie oskarżenia o czyny niegodne i o współpracę z byłą Służbą Bezpieczeństwa" - czytamy.

Historyk był także recenzentem wydanej w 2007 roku książki pt. "Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie…Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Henryka Gulbinowicza w latach 1970–1990". W opracowaniu wydanym przez IPN pojawiła się m.in. sylwetka kard. Henryka Gulbinowicza i jego informacje o prześladowaniach ze strony SB. Nie wspomniano jednak o wieloletnich rozmowach duchownego z funkcjonariuszami bezpieki - informuje Onet.