Ogólnopolski Strajk Kobiet domaga się dymisji Ziobry. TVP znów niewpuszczona na konferencję

Konferencja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet dotyczyła Rady Konsultacyjnej, której celem jest stworzenie rozwiązań problemów, które, jak mówiły aktywistki, "zostały wykrzyczane na ulicy" w trakcie toczących się w ostatnich tygodniach protestów. Rada zajmuje się m.in. kwestiami praw kobiet, edukacją, świeckim państwem, ochroną zdrowia, pracą i klimatem.

Uczestniczki zaznaczyły, że domagają się dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który ich zdaniem jest "bezpośrednio odpowiedzialny za kontakty z Ordo Iuris". - Szykujemy akcje w związku z jego działaniami jako ministra sprawiedliwości oddającego Polskę we władanie fundamentalistów - zapowiedziała Marta Lempart.

Pracownicy TVP niewpuszczeni na konferencję OSK

Konferencja rozpoczęła się z opóźnieniem. Do środka nie mogli wejść pracownicy i dziennikarze TVP, "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika.

- Mamy szturm, tak naprawdę próbę włamania dosyć skuteczną ze strony agencji rządowych mieniących się mediami. Państwo dziennikarze i dziennikarki nie mieli szans dostać się do nas do siedziby, bo na zewnątrz mamy ok. ośmiu osób z kamerami blokujących skutecznie wejście, próbujących dostać się do siedziby - mówiła na początku konferencji Lempart.

- Służby rządowe mogą pobrać wizję i fonię od swoich kolegów z policji, z ABW, tak jak to robią cały czas - dodała.

"Jesteście psami" - powiedziała do niewpuszczonych do środka osób Klementyna Suchanow z OSK.

Jak twierdził pracownik TVP Info Miłosz Kłeczek, na miejscu miało dojść do przepychanek. "Poturbowana została jedna z dziennikarek "Gazety Polskiej". Pseudoochroniarz próbował zmiażdżyć jej nogę" - mówił Kłeczek.

Ekipa TVP Info została wyrzucona z konferencji OSK także wcześniej, 12 listopada.

Protesty w Polsce trwają od 22 października i są wyrazem sprzeciwu wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Masowe manifestacje odbywają w związku orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku, zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.