Głogów. 31-latek pobity za brak maseczki. Policja: Sytuację można było rozwiązać w inny sposób

W Głogowie (województwo dolnośląskie) doszło do pobicia 31-letniego mężczyzny, który podczas zakupów nie miał założonej maseczki ochronnej. 43-letni napastnik usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz stosowania gróźb karalnych, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

