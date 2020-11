Funkcjonariusze Straży Granicznej szkoleni z ewangelii wg św. Mateusza

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, szkolenie z udziałem 11 funkcjonariuszy odbywa się w formie korespondencyjnej. Na jego zakończenie funkcjonariusze mają odbyć konkurs ze znajomości Ewangelii wg św. Mateusza. Tematyka została zaproponowana przez dziekanów katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

"Konkurs jest okazją do ćwiczenia pamięci"

Ks. płk SG Zbigniew Kępa w rozmowie z WP zapewnił, że szkolenie ma na celu zainspirowanie funkcjonariuszy do przemyśleń na temat służbowych spraw. - Szkolenie etyczne nie jest instruktażem, ale rodzajem zachęty do osobistej refleksji nad swoją postawą wobec spraw osobistych i służbowych, odwołując się do treści biblijnych - mówił.

Duchowny dodał, że planowany na koniec szkolenia konkurs ma być również okazją do rozwinięcia innych zdolności. - Konkurs biblijny, który kończy szkolenie, jest okazją do ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości, rozumienia tekstu, a są to sprawności bardzo pożądane w służbie - dodał.

To nie pierwsze tego typu szkolenie

Rzecznik prasowy Straży Granicznej kpt. Mirosława Aleksandrowicz przekazała więcej szczegółów na temat szkolenia. - Komendant oddziału SG został poproszony o przekazanie informacji o szkoleniu podległym mu funkcjonariuszom i pracownikom - informuje.

Dwa lata temu odbyło się podobne szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Szklarskiej Porębie. Wówczas z inicjatywy dziekanów SG odbyły się warsztaty z etyki zawodowej pt.: "Inspiracje Ewangelii św. Łukasza w służbie funkcjonariusza SG".