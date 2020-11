Zobacz wideo Włodzimierz Czarzasty wyjaśnia zajście pod sejmem: Dzisiaj rano się dowiedziałem, że pobiłem policjanta

Pracownia Kantar przeprowadziła sondaż na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: "Czy uważa Pan(i), że reakcja policji w czasie ostatnich protestów była odpowiednia?". 36 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 23 proc., że "raczej nie". Oznacza to, że reakcję policjantów interweniujących podczas ostatnich manifestacji krytycznie ocenia 59 proc. badanych. Innego zdania był co czwarty respondent. Na pytanie o to, czy policja zareagowała odpowiednio, 12 proc. badanych stwierdziło, że "zdecydowanie tak", a 12 proc., że "raczej tak" (łącznie 24 proc.). 17 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

REKLAMA

Sondaż telefoniczny dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 20-23 listopada na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 pełnoletnich osób.

17-latek o zatrzymaniu: Krzyczeli "szmato, na ziemię", dusiłem się

Strajk Kobiet. Protesty nie ustają od ponad miesiąca

Protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce wybuchły 22 października, kiedy Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, według którego terminacja ciąży w przypadku ciężkich wad płodu zagrażających życiu i zdrowiu dziecka jest niezgodna z ustawą zasadniczą. W czasie ostatnich manifestacji doszło do incydentów, po których policja została skrytykowana za agresję i nieuzasadnione działania wobec manifestujących. W czasie warszawskiej manifestacji 18 listopada nieumundurowany policjant bił demonstrującego pałką teleskopową, w czasie innych interwencji policji poszkodowani zostali także parlamentarzyści, w tym posłanka Lewicy Magdalena Biejat. 23 października, podczas protestu przed siedzibą MEN, policja zatrzymała fotoreporterkę Agatę Grzybowską, choć pokazywała funkcjonariuszom legitymację prasową. Rzecznik KGP tłumaczył później, że mundurowi nie wiedzieli, że Grzybowska jest na proteście służbowo.

Fotoreporterka po zatrzymaniu: Zostałam zaatakowana przez policjanta