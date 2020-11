Strajk Kobiet. Fotoreporterka Agata Grzybowska zatrzymana przez policję przed siedzibą MEN. Jest nagranie

"Jesteśmy na Wilczej 21, chodźcie wszyscy! Nasza dziennikarka Agata Grzybowska została zatrzymana przez policję. Dokumentowała protesty pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Nie wiemy, gdzie ją zabrali. Będziemy informować na bieżąco" - poinformowała agencja RATS na swoim fanpage'u. Zatrzymana przez policję fotoreporterka Agata Grzybowska pracuje właśnie dla RATS. Fotografka współpracuje też z AP i Agencją Gazeta.

Na nagraniu opublikowanym przez RATS widać moment zatrzymania, a także gest Grzybowskiej, która okazywała policjantom legitymację prasową.

Fotoreporterka zatrzymana przez policję

- Widziałam dziewczynę, którą wsadzono do samochodu policyjnego, to Agata Grzybowska z agencji RATS. Następnie dwie dziewczyny wsadzono, podobno to są aktywistki. Aktywiści usiedli przed samochodem policyjnym, nie chcieli dać przejechać. Policjanci wyrywali aktywistów z ziemi, wyglądało to strasznie dramatycznie. Wyglądało tak, że samochód albo przejedzie aktywistów, albo policjantów - relacjonowała to zdarzenie dla TVN24 Monika Olejnik.

Prowadząca "Kropkę nad I" poinformowała również, że fotoreporterce podobno ma zostać postawiony zarzut za to, że dotknęła policjanta. Jest teraz na komendzie policji przy Wilczej 21. Trwa przesłuchanie.

Protest pod Ministerstwem Edukacji Narodowej

W poniedziałek rozpoczęły się protesty pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy zablokowali bramę wjazdową do MEN. Protest jest wyrazem sprzeciwu m.in. wobec zapowiadanych przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka konsekwencji dla nauczycieli i nauczycielek popierających Strajk Kobiet. Uczestnicy domagają się także dymisji członka rządu oraz rzetelnej edukacji seksualnej. Wciąż aktualny jest także postulat dotyczący dostępu do bezpiecznej aborcji w Polsce. Doszło do zatrzymań.