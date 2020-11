Pracownik TVP z zakazem wstępu do Sejmu? Wicemarszałek złożył wniosek o karę za "zakłócanie obrad"

Jak relacjonuje Onet, dziennikarz TVP miał nie stosować się do upomnień wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego oraz Straży Marszałkowskiej podczas 20. posiedzenia Sejmu, do którego doszło 27 października 2020 roku.

Wniosek o zakaz wstępu na sejmową galerię z powodu przeszkadzania podczas obrad

Informację o złożeniu wniosku na swoim profilu na Twitterze przekazał Klaudiusz Slezak z Radia Nowy Świat. "Piotr Zgorzelski złożył do Elżbiety Witek wniosek o wydanie zakazu wstępu na sejmową galerię dla pracownika TVP Miłosza Kłeczka, w czasie kiedy prowadzi obrady. Powód? Miłosz Kłeczek przeszkadza, nie reaguje na upomnienia marszałka i Straży Marszałkowskiej" - napisał.

W treści opublikowanego pisma zawarto również informację, że "dziennikarz przebywający na galerii prowadził głośno rozmowę telefoniczną, zakłócając obrady".

Miłosz Kłeczek odpowiada na zarzuty. Przeprasza za swoje zachowanie

W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Miłosz Kłeczek odpowiedział na zarzuty Piotra Zgorzelskiego. Twierdzi, że jest to nic innego, jak próba ograniczenia działalności mediów publicznych. - Do tej pory nie było z tym żadnego problemu. Zastanawiający jest fakt, że przedstawiciele partii opozycyjnych, którzy jeszcze nie tak dawno głośno krzyczeli o wolności mediów i domagali się nieskrępowanego dostępu dziennikarzy do galerii sejmowej, dzisiaj chcą ten dostęp ograniczać. Te próby dotyczą jednak, jak widać, wyłącznie mediów publicznych - stwierdził.

Następnie dodał, że "jeśli w jakikolwiek sposób przez zbyt głośne zachowanie lub relację reporterską został zakłócony przebieg dyskusji na sali plenarnej, ubolewam nad tym". Kłeczek obiecał również, że "w przyszłości relacje z loży prasowej będą prowadzone ciszej".

Miłosz Kłeczek pracuje w TVP Info od 2016 roku, gdzie trafił z Superstacji. W przeszłości pracował również m.in. dla TVN24, TTV, TVN Meteo czy radiowej Jedynki. W TVP odpowiada przede wszystkim za relacje sejmowe, zaś w październiku 2019 roku zadebiutował również w roli prowadzącego pasmo informacyjne.