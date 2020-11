Ministerstwo Sportu wraca w nowej formule. Prezesem zostanie dotychczasowa minister

Przez długi czas politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzieli, kto przejmie kompetencje zamkniętego przy okazji ostatniej rekonstrukcji rządu resortu. Jednym z planów było przeniesienie sportu we władanie wicepremiera Jacka Sasina, który stał na czele polskiej delegacji ds. organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku, a także został pełnomocnikiem rządu w sprawie ich organizacji w Polsce. Zdecydowano jednak, że likwidowane ministerstwo trafi pod skrzydła ministra kultury Piotra Glińskiego.

Zamieszanie w resorcie. Zmiany osobowe i kadrowe

We wrześniu Onet informował, że Glińskiego w tej roli zastąpi wiceminister sportu, Anna Krupka, która dołączyła do grona jego współpracowników. Swego czasu była ona zaliczana do "aniołków" Jarosława Kaczyńskiego. Teraz wiadomo, że to ona ma nadzorować sport po zakończeniu rekonstrukcji rządu.

Wciąż jednak nie było jasne, co się stanie z dotychczasową minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk. Jak podaje Onet, politycy PiS mieli głosić, że "Morawiecki obiecał, że nie zostawi jej na lodzie". Była szpadzistka wyraziła zgodę na dołączenie do rządu, ale likwidacja resortu oznaczałaby koniec jej krótkiej kariery w tym sektorze.

Teraz jednak przymierzana jest do Narodowego Centrum Sportu; już w listopadzie została pełnomocnikiem premiera w sprawie jego utworzenia. Spore kontrowersje budzą przepisy dotyczące utworzenia tego organu. Ich treść pojawiła się w tej samej ekspresowo uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, w ramach której część wiceministrów otrzyma 100 proc. podwyżkę wynagrodzenia.

Kontrowersje w związku z NCS. "To samobójstwo"

Z treści nowelizacji wynika, że Narodowe Centrum Sportu będzie nadzorowane przez ministra kultury, ale z zachowaniem wszelkich obowiązków, jakie do tej pory wykonywało Ministerstwo Sportu. - Te zmiany robi administracja sama dla siebie. Tych, którzy w tym sporcie działają, pytała nie będzie, skoro i tak wie lepiej - mówił cytowany przez Onet Jan Szopiński.

Poseł Lewicy zdradził również, że przejście ustawy przez Sejm trwało zaledwie dwa dni, a jej treść nie była konsultowana z kimkolwiek ze środowiska sportu. - Jest to po prostu samobójstwem - ocenił.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami, na stanowisko prezesa Narodowego Centrum Sportu zostanie wybrana osoba "w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru". Pierwszego prezesa wybierze jednak premier na wniosek ministra kultury. Pensja kierownika tego urzędu wynosi ok. 10 tys. zł brutto.