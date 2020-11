Pogoda. IMGW: Silny wiatr do 75 km/h. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia

Według prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozpoczynający się tydzień będzie charakteryzował się stabilną pogodą. W Polsce pojawią się okresowe przejaśnienia i rozpogodzenia, które z czasem ustąpią miejsca opadom deszczu, a lokalnie nawet śniegu. Początek tygodnia rozpoczyna się jednak ostrzeżeniami przed silnym wiatrem dla niektórych nadmorskich powiatów.

REKLAMA

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. W porywach nawet do 75 km/h

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia wydano dla powiatu:

kamieńskiego

gryfickiego

kołobrzeskiego

koszalińskiego

sławieńskiego

Chełm. 40-latek przez osiem miesięcy udawał ratownika medycznego

Synoptycy przewidują bardzo silne podmuchy wiatru, których średnia prędkość będzie się wahać od 30 do 45 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h. Wiatr będzie nadchodził z kierunku zachodniego, a jego największa siła będzie odczuwalna w strefie brzegowej. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 10:00 do 18:00. Synoptycy prognozują, że ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą być również rozszerzone na teren całego województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Pogoda. W niektórych regionach Polski wystąpią opady deszczu

Prognozy meteorologiczne wskazują na to, że poniedziałek będzie dniem pochmurnym. Na południu Polski, w pasie ciągnącym się od województwa opolskiego do małopolskiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim prognozowane są opady deszczu. W pozostałych częściach kraju możliwe są przejaśnienia. Najcieplej będzie we Wrocławiu, gdzie termometry pokażą 8 stopni. W centralnej części Polski, w Warszawie i Łodzi prognozuje się 7 stopni.

Nie żyje dziennikarz Tomasz Kuc. Od trzech tygodni był pod respiratorem

We wtorek pogoda się znacznie poprawi. Opady deszczu będą doskwierać wyłącznie mieszkańcom województwa lubelskiego. W pozostałej części Polski będzie pochmurno, ale lokalnie wystąpią rozpogodzenia. Najcieplej będzie na południu Polski, gdzie temperatura wyniesie 7-8 stopni. Odrobinę chłodniejszą temperaturę pokażą termometry w centralnej Polsce (5-6 stopni). W nocy temperatura w centralnej i południowej części kraju może spaść poniżej zera.