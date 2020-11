Burmistrz Zakopanego o skumulowaniu ferii w jednym terminie: Będziemy prosić o zmianę decyzji

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zapowiada zwrócenie się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o zmianę decyzji ws. ferii zimowych. Szef rządu ogłosił w sobotę, że odbędą się one we wszystkich województwach we wspólnym terminie.

3 Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl