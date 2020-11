Marsz Niepodległości. Policja zatrzymała kolejną osobę poszukiwaną w związku z zamieszkami

"Współpraca policjantów Komendy Stołecznej Policji i Podlaskiej Policji pozwoliła na ustalenie tożsamości i zatrzymanie 27-latka poszukiwanego w związku z 11.XI. Pochodzący z Białegostoku, zamieszkały w Warszawie mężczyzna ma zarzuty z art. 254 kk kwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim" - napisano na stronie warszawskiej policji.

REKLAMA

Policja zatrzymała kolejnego uczestnika Marszu Niepodległości w Warszawie

Art. 254 kk dotyczy udziału w zbiorowisku. W komunikacie nie podano, o jakie dokładnie czyny oskarżony został 27-letni zatrzymany.

11 listopada w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości, który mimo zapowiedzi organizatorów, nie był jedynie przejazdem samochodowym. Duża część uczestników wzięła w nim udział pieszo. Podczas marszu doszło do kilku starć z policją, między innymi w okolicach ronda de Gaulle'a i sklepu Empik czy przed Stadionem Narodowym. Rzucona przez jednego z uczestników marszu raca wleciała do mieszkania w bloku przy al. 3 Maja i wywołała pożar.

Marsz Niepodległości. Zarzuty dla chuligana podejrzanego o podpalenie

Po Marszu Niepodległości Komenda Stołeczna Policji udostępniła wizerunki poszukiwanych osób, które pochodzą m.in. z nagrań monitoringu miejskiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało także nagranie, na którym widać najbardziej kontrowersyjne momenty marszu, w tym zamieszki przed sklepem Empik oraz moment postrzelenia fotoreportera "Tygodnika Solidarność".

Policja publikuje nagrania z marszu i tłumaczy, dlaczego mówi o "bitwie"

Później policjanci udostępnili nagrania, na którym widać agresję uczestników marszu wobec funkcjonariuszy. "Dlaczego tak często w naszych wypowiedziach pojawia się określenie BITWA? Być może ten filmik pozwoli odpowiedzieć na to pytanie. Kolejne race rzucane w kierunku policjantów. Wśród zatrzymanych do przestępstw są osoby w wieku od 18 do 41 lat" - pisało KSP po Marszu Niepodległości, udostępniając kolejne filmiki.