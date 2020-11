Pogoda na tydzień [23-29 listopada]. Synoptycy prognozują słońce, deszcz i śnieg

Zobacz wideo Wyniki badań pokrywy śnieżnej na północy budzą niepokój. Renifery głodują, bo nie ma śniegu

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Z dnia na dzień więcej słońca

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że poniedziałek będzie dniem pochmurnym, a gdzieniegdzie deszczowym. Opady prognozuje się dla województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, najwięcej przejaśnień zobaczymy w centralnej części Polski. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 5 stopni w Suwałkach do 8 stopni w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku.

REKLAMA

We wtorek zacznie się przejaśniać. Tego dnia deszcz wystąpi tylko w województwie lubelskim, w pozostałych województwach będzie pochmurno, ale bez opadów. Meteorolodzy prognozują także liczne przejaśnienia w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 5 stopni w Suwałkach do 8 stopni we Wrocławiu i w Opolu.

W środę słońca będzie jeszcze więcej. IMGW prognozuje, że tego dnia będzie pochmurno tylko w województwach położonych na północy kraju, w pozostałych regionach należy się spodziewać licznych przejaśnień. Meteorolodzy nie prognozują na ten dzień żadnych opadów. Temperatura będzie wahać się od 4 stopni w Suwałkach do 8 stopni w Szczecinie, Wrocławiu i Opolu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek. Będzie padał deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem

W czwartek nad Polskę znów nadciągną deszczowe chmury. Synoptycy prognozują, że tego dnia będzie padać w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Z map meteorologicznych wynika także, że słońce wyjrzy zza chmur jedynie na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry wskażą maksymalnie od 6 stopni w Białymstoku do 10 stopni we Wrocławiu.

W piątek deszczowe chmury przesuną się na wschód. Słonecznie będzie na Pomorzu, w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej i na Kujawach, w pozostałej części kraju należy spodziewać się opadów. W przeważającej liczbie regionów będzie padać deszcz, ale na Podlasiu możemy zobaczyć także opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 1 stopnia w Białymstoku do 11 stopni w Zielonej Górze.

Pogoda na weekend. W sobotę temperatura na minusie i śnieg

Sobota będzie dniem zimnym. Synoptycy prognozują, że w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, łódzkim i świętokrzyskim temperatura spadnie poniżej zera, a w województwie lubuskim będzie padać śnieg. Z długoterminowej prognozy pogody wynika także, że będzie to dzień dość słoneczny, a większego zachmurzenia możemy spodziewać się jedynie w województwach położonych na południu kraju. Temperatura będzie wahać się od -2 stopni w Białymstoku do 10 stopni w Zielonej Górze.

W niedzielę znowu będzie słonecznie. Synoptycy prognozują większe zachmurzenie jedynie dla województw podlaskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Tego dnia nie należy się spodziewać żadnych opadów. Temperatura nieco wzrośnie. Termometry wskażą od 0 stopni w Białymstoku do 15 stopni w Zielonej Górze.

Pogoda. Na północy Polski spadł pierwszy śnieg. Gdzie jeszcze się pojawi?