Policja mętnie tłumaczy się z "tajniaków". Rzecznik: Nie można się angażować, kiedy widać dużych mężczyzn

Wciąż kontrowersje budzą działania policyjnych "tajniaków" podczas środowego protestu w Warszawie. Wątpliwości wyjaśniał w TVN24 rzecznik Komendy Stołecznej Policji. - Osoba, która przychodzi w sposób pokojowy uczestniczyć w proteście, to tam, gdzie widzi, że mamy do czynienia z jakimś działaniem dynamicznym, to ona nie angażuje się - powiedział Sylwester Marczak.

4 twitter.com/Policja_KSP Otwórz galerię Na Gazeta.pl