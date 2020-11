Rada Miejska Wrocławia odebrała tytuł kard. Gulbinowiczowi w dniu jego pogrzebu. "To nieeleganckie"

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"

Wieść o tym, że Rada Miejska Wrocławia będzie głosować nad odebraniem honorowego obywatelstwa kard. Henrykowi Gulbinowiczowi, obiegła media 10 listopada, a więc jeszcze przed śmiercią duchownego. Wniosek w tej sprawie złożyli politycy Zielonych po tym, jak Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że nakłada karę na kardynała. Inicjatywę radnych poparł prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Zadecydowano wówczas, że samorządowcy zajmą się tą sprawą podczas sesji zaplanowanej na 20 listopada, o czym pisał m.in. portal tuwroclaw.pl.

REKLAMA

Ostatnia wola kardynała Gulbinowicza. Otwarto testament duchownego

Wrocław. Radni musieli zmienić przepisy, żeby odebrać tytuł kard. Gulbinowiczowi

Kardynał Henryk Gulbinowicz zmarł 16 listopada. Dość niefortunna okazała się data jego pogrzebu. Uroczystość zaplanowano na 20 listopada, a więc na dzień, w którym Rada Miejska Wrocławia miała przeprowadzić głosowanie w sprawie odebrania duchownemu tytułu honorowego obywatela miasta. Z doniesień "Super Expressu" wynika, że wieloletni znajomy kard. Gulbinowicza były prezydent Wrocławia Stanisław Huskowski apelował do radnych, aby przesunęli głosowanie na inny termin. Ci jednak nie ustąpili.

- To jest po prostu nieeleganckie. Odebrać tytuł można kiedy indziej, choćby za miesiąc. Dziś nie trzeba tego robić - powiedział Huskowski w rozmowie z "SE".

Odebranie tytułu honorowego obywatela Wrocławia kardynałowi Gulbinowiczowi okazało się dla radnych pewnym wyzwaniem, ponieważ przepisy dotyczące tego tytułu nie przewidywały możliwości jego odbierania. Z tego powodu 20 listopada na pierwszej sesji Rady Miejskiej wrocławski samorząd uchwalił zmianę w przepisach, które to umożliwiają - pisze Gazeta Wrocławska. O godzinie 11 rozpoczęła się kolejna sesja, której pierwszym punktem była dyskusja nad odebraniem kardynałowi honorowego obywatelstwa. Sprawa zakończyła się po godzinie 12. Wrocławscy radni podjęli decyzję o odebraniu tytułu kardynałowi zdecydowaną większością głosów. 28 samorządowców zagłosowało "za", trzech było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Kard. Gulbinowicz nie żyje. Jest reakcja przewodniczącego KEP

Kardynał Henryk Gulbinowicz ukarany przez Watykan

6 listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że kard. Gulbinowicz stracił prawo do używania insygniów biskupich oraz prawo do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze. Na duchownego nałożono także zakaz uczestnictwa we wszelkich celebracjach czy spotkaniach publicznych oraz nakaz wpłacenia darowizny na działalność Fundacji świętego Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych. Decyzje te zostały podjęte na skutek zarzutów o pedofilię, jakie postawiono duchownemu.