Niedziele handlowe 2020. Czy 22 listopada to niedziela handlowa?

Niezależnie od powracającego tematu odejścia od niedziel handlowych, 22 listopada sklepy pozostaną zamknięte zgodnie z ustaleniami ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. W zgodzie z jej zapisami w niedzielę można będzie zrobić zakupy wyłącznie w nielicznych punktach handlowych. Chodzi o sklepy prowadzone przez właściciela, znajdujące się na dworcach i lotniskach, piekarnie, kwiaciarnie, lodziarnie, stacje benzynowe, placówki pocztowe lub sklepy wolnocłowe.

Niedziele handlowe 2020: jak się je wyznacza?

Niedziele handlowe 2020 to zaledwie siedem wyznaczonych terminów, gdy handel w niedzielę odbywa się bez ograniczeń. Dwie najbliższe to 13 i 20 grudnia. Mają stanowić udogodnienie podczas robienia zakupów przed Bożym Narodzeniem.

Nie obowiązują prawne wytyczne co do wyboru terminów. Z reguły handlować można w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc i święta Bożego Narodzenia. Można się spotkać z interpretacją, że ostatnie niedziele czerwca i września jako dni handlowe mają związek z początkiem wakacji i powrotem dzieci do szkół. Wiemy już, w jakie dni przypadną niedziele handlowe w 2021 r. Będą to:

31 stycznia

28 marca

25 kwietnia

27 czerwca

29 sierpnia

12 grudnia

19 grudnia

Niedziela handlowa: czy zakaz handlu w dni świąteczne powinien pozostać?

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu gospodarki, które spowodowane są zwiększeniem ilości zachorowań na koronawirusa, powraca dyskusja zasadności zakazu handlu w niedziele i święta. Zniesienie tego uregulowania, choćby trwające tylko podczas pandemii, postulowała między innymi Konfederacja Lewiatan. Stosowny projekt ustawy wpłynął do senackiej komisji, która go zaaprobowała. Co na to Polacy? Według sondażu zleconego przez Gazetę Wyborczą nawet 58,8% Polaków chce czasowego przywrócenia swobody handlu w niedziele.

Niedziele handlowe. Zakupy w czasie pandemii

O czym należy pamiętać podczas zakupów?

trzeba mieć osłonięte usta i nos;

jeśli nie posiadamy rękawiczek jednorazowych, warto skorzystać z możliwości dezynfekcji rąk;

należy zachować dystans społeczny (ok. 2 metry);

od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12, zakupy mogą zrobić tylko osoby powyżej 60. roku życia.

Od 7 do 29 listopada obowiązują nowe rozporządzenia w związku z epidemią koronawirusa. Na terenie galerii handlowych czynne pozostaną tylko:

sklepy spożywcze

sklepy zoologiczne

apteki i drogerie

kioski i księgarnie

punkty usługowe.

