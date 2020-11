Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W nocy może spaść deszcz ze śniegiem

Nocą z czwartku na piątek pogoda może przynieść nam przedsmak zimy. Jak informuje IMGW, na północy kraju i w górach można spodziewać się opadów śniegu. "W nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północy kraju i w górach śnieg (w Sudetach do 5 cm, w Tatrach do 10 cm). Na wybrzeżu burze i temp. min. od -2°C, 1°C na północnym wschodzie do 2°C, 4°C na pozostałym obszarze. Wiatr dość silny, na wybrzeżu w porywach do 75 km/h" - podał instytut.

Prognoza pogody. IMGW przewiduje śnieg. Temperatura spadnie poniżej 0

W związku z silnym wiatrem wydano ostrzeżenia dla północnych województw:

- pomorskiego (powiaty: pucki, lęborski, słupski, wejherowski, kartuski, gdański, nowodworski, tczewski, malborski, sztumski i kwidzyński, Sopot, Słupsk, Gdynia, Gdańsk),

- zachodniopomorskiego (powiaty: kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Świnoujście, Koszalin),

- warmińsko-mazurskiego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku poinformował o ostrzeżeniu dotyczącym ewentualnego sztormu na wschodniej części Bałtyku. Alert, zgodnie z którym wiatr może przybrać siłę od 6 do nawet 8 stopni w skali Beauforta, obowiązuje do północy w czwartek.

Zimno w weekend

Chłodno będzie też weekend. Jak podaje IMGW, powodem jest przemieszczanie się chłodnego frontu atmosferycznego. "'Czapa' chmur nasuwa się na coraz większy obszar kraju. Związane jest to z przemieszczaniem się chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie nam w weekend zmianę pogody i znaczne ochłodzenie. W nocy temp. będą nawet poniżej 0°C, a w ciągu dnia niewiele wyższe 2°C-4°C" - informuje instytut.

