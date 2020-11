Adam Bodnar chce wyjaśnień od policji ws. działań na proteście. "Poważne zaniepokojenie"

"Uprzejmie informuję, iż z własnej inicjatywy podjąłem działania w sprawie interwencji Policji wobec uczestników protestu, który odbył się na ulicach Warszawy w dniu 18 listopada 2020 r. między innymi w rejonie ronda de Gaulle'a, ul. Wareckiej i ul. Wilczej" - czytamy w piśmie Adama Bodnara, skierowanym do nadinspektora Pawła Dobrodzieja, szefa KSP.

Adam Bodnar pisze do policji. Chodzi o interwencje na demonstracji

W komunikacie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich przypomniano, że podczas środowego protestu w Warszawie "nieumundurowani funkcjonariusze stosowali siłę fizyczną i pałki, wyciągając pojedyncze osoby spośród protestujących". "Moje poważne zaniepokojenie wzbudziło w szczególności używanie środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, pałek) przez nieumundurowanych funkcjonariuszy, „wyciągających” z tłumu protestujących pojedyncze osoby oraz użycie przez policjanta przemocy wobec wicemarszałka Sejmu RP Pana Włodzimierza Czarzastego" - pisze Bodnar.

W dalszej części pisma RPO pyta komendanta o podstawy faktyczne i prawne interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy. Bodnar pyta też m.in. o szczegóły dot. działań wobec Czarzastego, liczbę osób wylegitymowanych, liczbę osób, wobec których zastosowano środki przymusu bezpośredniego, liczbę zatrzymanych.

Środowy protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji odbywał się w kilku punktach stolicy. Protestujący pojawili się m.in. pod całkowicie odgrodzonym przez policję Sejmem, a gdy dojście przed budynek zostało zagrodzone przez policjantów, duża ich grupa zgromadziła się na placu Powstańców Warszawy, w którego pobliżu siedzibę ma redakcja TVP. Legitymowanie i zatrzymania miały miejsce w różnych częściach miasta.

Warszawska policja poinformowała, że podczas demonstracji Strajku Kobiet zatrzymano ponad 20 osób. Trzynaście z nich zostało zatrzymanych pod zarzutem przestępstwa, a pozostałe - za odmowę podania danych osobowych. Rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak stwierdził, że podczas protestów dochodziło do naruszania nietykalności cielesnej policjantów i do ich znieważania. Osoby zatrzymane są podejrzane o branie czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, a także o zmuszanie policjantów do zaniechania wykonywania swoich czynności.