Wyszków. Wysyłał do mężatki sms-y, uciekł przed jej mężem na policję. Odpowie za kolizję i narkotyki

21-letni mieszkaniec Wyszkowa próbował znaleźć schronienie na komendzie po tym, jak uciekał przed mężem kobiety, do której wysyłał dwuznaczne sms-y. Mężczyzna w trakcie ucieczki doprowadził do kolizji, a ponadto miał w samochodzie marihuanę. Grozi mu do trzech lat więzienia.

