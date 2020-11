Zmiana w egzaminach maturalnych i ósmoklasisty. "Zakres wiedzy zmniejszony o 20-30 proc."

Jak podaje Radio ZET, propozycje zmian wypracowane zostały przez zespoły powołane przez ministra edukacji i nauki. Teraz trafią one do konsultacji.

Zmiany w egzaminach ósmoklasistów i maturach. Mniej zadań, czas ten sam

Wiceminister resortu Maciej Kopeć powiedział, że na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, języka obcego i matematyki będzie mniej zadań do rozwiązania. Nie zmieni się jednak czas pisania testów. Dodatkowo w egzaminie z języka polskiego ograniczona zostanie wypowiedź pisemna do napisania rozprawki lub opowiadania. Z egzaminu ósmoklasisty z matematyki mniej będzie głównie zadań otwartych.

W przypadku matury zmiany proponowane przez zespół doradców MEN dotyczą zmniejszenia liczby zadań obowiązkowych na maturze z matematyki na poziomie podstawowym, przy zachowaniu dotychczasowego czasu trwania egzaminu. Dodatkowo maturzyści nie będą musieli przystąpić do jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Przemysław Czarnek: Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mieli pełną jasność

- Zakres wiedzy potrzebnej do zdania matury i egzaminu ósmoklasisty w przyszłym roku będzie ograniczony o ok. 20-30 proc. - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ustalenia zespołów eksperckich mają być opublikowane na stronie MEN. Do 27 listopada resort ma czekać na uwagi i propozycje ewentualnych zmian. Następnie, jeszcze w grudniu tego roku, ma zostać wydana ostateczna wersja rozporządzenia - na jej podstawie Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przygotować arkusze i informator egzaminacyjny.

- Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mieli pełną jasność co do tego, co będzie obowiązywać na egzaminach maturalnych i ósmoklasistów. Chcę również powiedzieć, że jesteśmy jednym z pierwszych krajów w Europie, który przystąpił do pracy w tym zakresie. I z uwagi na sytuację pandemiczą dokonał i dokonuje korekty podstaw programowych incydentalnie tylko w tym roku, wiedząc, że rząd musi wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli - podkreślił Przemysław Czarnek.

