Mochy. Dwa owczarki niemieckie pogryzły 11-latka. Policja znalazła właściciela zwierząt

We wtorkowe popołudnie we wsi Mochy (woj. wielkopolskie) dwa owczarki niemieckie dotkliwie pogryzły 11-letniego chłopca, który schodził z boiska po treningu piłkarskim. Po kilkudziesięciu godzinach od zdarzenia policjantom udało się ustalić, do kogo należą zwierzęta.

