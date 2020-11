Niedziele handlowe 2020. Czy 22 listopada to niedziela handlowa?

22 listopada w świetle obowiązujących przepisów nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że zakupy zrobimy tylko i wyłącznie w sklepach, które nie są objęte zakazem handlu, tj. aptekach, kwiaciarniach, sklepach mających status placówek pocztowych, ale także osiedlowych sklepikach spożywczych, które zostaną otwarte przez ich właścicieli. Pamiętajmy, że w sobotę i niedzielę w tych punktach handlowych nie obowiązują godziny dla seniorów. Jeśli potrzebujemy nieco większych zakupów trzeba się z nimi wstrzymać do poniedziałku lub rozważyć opcję zakupów internetowych.

Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa?

Na najbliższą niedzielę handlową przyjdzie nam jeszcze czekać niemal miesiąc. Zgodnie z założeniami ustawy o zakazie handlu w 2020 roku ostatnie dwie niedziele handlowe przypadają kolejno 13 i 20 grudnia, czyli na dwa tygodnie i na tydzień przed Bożym Narodzeniem.

Niedziel handlowe 2020 fot. AG

Niedziele handlowe: obostrzenia w handlu

Pandemia koronawirusa skutecznie dezorganizuje funkcjonowanie większości gałęzi gospodarki. Handel jest jedną z nich. Od początku obostrzenia dotykają placówek handlowych o dużej powierzchni, które gromadzą wielu klientów. Pierwszym krokiem rządu w tej kwestii podczas jesiennej fali koronawirusa było wprowadzenia godzin dla seniorów od poniedziałku do piątku od 10.00 do 12.00. Rosnąca liczba zakażeń spowodowała, że zdecydowano się na zamknięcie galerii handlowych. Otwarte w takich obiektach pozostają punkty usługowe, apteki i drogerie, sklepy spożywcze, zoologiczne, kioski i księgarnie. Wybierając się do nich pamiętać należy o przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad sanitarnych:

osłanianie ust i nosa

dezynfekcja rąk - w każdym sklepie powinny być udostępnione odpowiednie środki

zachowanie dystansu około 2 metrów.

