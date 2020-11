Sejm zablokowany przez policję. Strajk Kobiet przemaszerował pod TVP. Doszło do przepychanek

- Jesteśmy pod agencją rządową, która nazywa się TVP. To nie jest spacer, to nie jest przypadkowe spotkanie, to jest legalna demonstracja, legalny marsz - mówiła wTVN24 liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Marta Lempart. - W związku z tym, że pan Kaczyński wykonał nasz plan, zrobił blokadę, to robimy regularny protest - dodała.

Doszło do przepychanek z policją

Jak relacjonował reporter TVN24 Michał Gołębiowski, protest przeszedł ulicą Marszałkowską, skręcił do alei Jerozolimskich i zdążył dojść do ronda de Gaulle'a. Uczestnicy chcieli poczekać na tych, którzy mieli dojść od strony placu Trzech Krzyży. Natychmiast na miejscu znalazło się mnóstwo policjantów. Funkcjonariusze bardzo szybko okrążyli protestujących, zamknęli ich w sektory, część osób nie mogła dołączyć do reszty i forsowała kordon policji. Doszło do małych przepychanek, kilka osób się przedarło. Kilkaset osób zostało podzielonych na sektory. Rondo de Gaulle'a jest teraz udrażniane dla kierowców.

Marta Lempart mówiła o potwierdzonym jednym zatrzymaniu. Zatrzymana osoba jest na komisariacie, otrzymała pomoc prawnika.

Blokada Sejmu

Na środę na godz. 18 organizatorki Strajku Kobiet zaplanowały blokadę Sejmu, w którym trwa posiedzenie. Protestujący sprzeciwiają się decyzji Trybunału Konstytucyjnego o zakazie aborcji embriopatologicznej. W noc przed planowanymi protestami pod Sejmem ustawiono dwa rzędy barierek, które mają "chronić" gmach przy Wiejskiej. Dostęp do parlamentu zablokowały również liczne oddziały policji. W obliczu takiej sytuacji planowana blokada OSK zmieniła się w marsz ulicami Warszawy.

Protesty w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odbywały się w poniedziałek w 30 miastach w Polsce i trwają od kilku tygodni. To konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, który 20 października orzekł, że usunięcie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodne z konstytucją.