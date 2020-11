Mochy. 11-latek pogryziony przez dwa owczarki niemieckie. Jest już po operacji

11-letni chłopiec trafił do szpitala po tym, jak we wtorkowe popołudnie we wsi Mochy w województwie wielkopolskim dotkliwie został pogryziony przez psy. Zwierzęta zostały już złapane, zaś sprawą zajęła się policja.

