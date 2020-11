Pogrzeb kardynała Henryka Gulbinowicza. Nie podano dokładnej daty ani miejsca

W poniedziałek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego w wieku 97 lat zmarł kard. Henryk Gulbinowicz. Duchowny trafił do placówki ponad tydzień wcześniej. Lekarzom niestety nie udało się go uratować.

We wtorkowym komunikacie Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej zamieszczono informację, że w piątek w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu odbędzie się msza żałobna, której przewodniczyć będzie metropolita wrocławski abp. Józef Kupny, wraz z najbliższymi współpracownikami.

"Ze względu na stan epidemii wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do modlitwy prosimy o udział duchowy za pośrednictwem transmisji internetowej" - czytamy w komunikacie Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.

Dodatkowo poinformowano, że zgodnie z wolą rodziny kardynała uroczystości pogrzebowe nie odbędą się na terenie archidiecezji wrocławskiej. "Na prośbę najbliższych zmarłego informacja o czasie i miejscu pochówku nie będzie podawana do wiadomości publicznej. Prosimy o uszanowanie tej decyzji" - napisano w komunikacie.

Nie tak dawno kard. Gulbinowicz na wniosek Stolicy Apostolskiej stracił prawo do używania insygniów biskupich oraz prawo do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze, a także nałożono na niego zakaz uczestnictwa we wszelkich celebracjach czy spotkaniach publicznych. Decyzje te zostały podjęte na skutek zarzutów o pedofilię, jakie postawiono duchownemu.