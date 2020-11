Wybuch gazu we Włodzimierzowie. Z gruzów wydobyto ostatniego poszukiwanego mężczyznę

Do wybuchu butli z gazem doszło w niedzielę 15 listopada w jednym z domów jednorodzinnych we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. Na początku strażacy dotarli do młodej kobiety, która z niewielkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Poinformowała ona służby, że pod gruzami znajdują się jej rodzice.

Wybuch gazu. Wydobyto ciało kobiety. Strażacy nawiązali kontakt z jej mężem

Strażacy dotarli do ostatniego poszkodowanego po wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym

Następnie z gruzów wydobyto ciało kobiety. Przez kilka godzin strażacy starali się dotrzeć do przysypanego mężczyzny, z którym udało im się nawiązać kontakt.

- Późnym wieczorem ratownicy dotarli do poszukiwanego mężczyzny. Był przytomny, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Obecność żywej osoby pod gruzami potwierdził wyszkolony do tego typu zadań pies. Z mężczyzną udało się nawiązać niewielki kontakt i zlokalizować jego położenie - powiedział oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Dotarcie do poszkodowanego było utrudnione, ponieważ w chwili wybuchu mężczyzna przebywał w piwnicy, nad którą znajdowały się dwa stropy. W wyniku wybuchu butli z gazem dom uległ całkowitemu zniszczeniu. Mężczyzna ma liczne obrażenia, w tym poparzenia ciała.

Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, udział w niej wzięło około stu strażaków państwowych i ochotniczych jednostek. Na miejsce wysłano także specjalne grupy poszukiwawczo-ratowniczych oraz psy tropiące wyszkolone do poszukiwania ludzi w zawalonych budynkach.