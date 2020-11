W niedzielę po godzinie 17 odbyło się posiedzenie aresztowe, podczas którego warszawski sąd rejonowy zdecydował o zastosowaniu wobec 36-letniego mężczyzny trzymiesięcznego aresztu tymczasowego - poinformował Onet. Czas aresztowania będzie liczony od dnia zatrzymania, czyli od piątku 13 listopada, gdy mężczyzna został zatrzymany przez policję w Białymstoku. Był już przygotowany do wyjazdu za granicę do jednego z krajów Beneluksu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekła Hanna Lis relacjonuje Marsz Niepodległości. Płonie mieszkanie obok jej domu

Marsz Niepodległości. 36-latek podejrzany o podpalenie mieszkania aresztowany na trzy miesiące

Prokurator wnioskował do sądu o areszt tymczasowy dla mężczyzny, wskazując, że nie powinien on odpowiadać z wolnej stopy, bo może mataczyć w sprawie lub próbować uciec.

36-latek jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. W niedzielę rano usłyszał zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej kilkunastu osób oraz uszkodzenia mienia. Za występek zakwalifikowany jako czyn chuligański grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia i przestawił "swoją wersję zdarzeń" - treść jego zeznań jest objęta tajemnicą śledztwa.

Komenda Stołeczna Policji informowała, że w przeszłości był już notowany - m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, bójki i zniszczenia mienia.