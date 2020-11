Pogoda na dziś - poniedziałek 16 listopada. Pochmurny, ale ciepły początek nowego tygodnia

Zobacz wideo Spójrz na niebo. Czy wiesz, jakie widzisz chmury?

W poniedziałek temperatura maksymalna będzie całkiem zrównoważona. Termometry pokażą od 9 do 12 stopni.

Temperatura. Najcieplej będzie dziś w województwie zachodniopomorskim

Najniższa temperatura zapowiadana jest dziś w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i podkarpackim. Tam będzie maksymalnie 9 stopni. Jeden stopień więcej przewidywany jest w Lublinie, Krakowie, Kielcach, Katowicach, Opolu i Łodzi. 11 stopni pokażą natomiast termometry w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. Najwyższa temperatura, 12 stopni, czeka mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Pogoda na dziś - poniedziałek 16 listopada. gazeta.pl

Opady. Deszcz w niemal całym kraju

Początkowo spore rozpogodzenia zapowiadane są w centralnej Polsce. Z czasem jednak zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego w całym kraju. Pod wieczór więcej przejaśnień możliwych jest ponownie w zachodnich regionach. Synoptycy przewidują też deszczowy front, który pojawi się rano w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Do wieczora będzie on przesuwał się aż do granic województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Wiatr na ogół słaby, jedynie w północnych i południowych krańcach kraju może wiać w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

