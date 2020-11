Jerzy Owsiak został uniewinniony za słowa podczas Pol'and'Rock. Decyzja sądu "przywraca normalność"

Podczas zakończenia Festiwalu Pol'and'Rock w 2019 roku Jerzy Owsiak wygłosił przemówienie, w którym nie brakowało wulgaryzmów i odwołań do ówczesnej sytuacji politycznej. Jego słowa wywołały kontrowersje. W związku z licznymi zgłoszeniami gorzowska policja zajęła się sprawą z urzędu, a w grudniu 2019 roku złożyła wniosek o ukaranie Owsiaka do Sądu Rejonowego w Słubicach.

Jerzy Owsiak uniewinniony. Sąd uznał, że prezes WOŚP wykonywał utwór muzyczny

Sąd pierwszej instancji uznał Jerzego Owsiaka za winnego. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjaśnił na Facebooku, że sąd nie przyjął wyjaśnienia, że "tak jak bardzo, bardzo wielu artystów" użył wulgarnych słów w utworze muzycznym. Sprawa trafiła do sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim zgodził się ze stanowiskiem Jerzego Owsiaka i go uniewinnił. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

"Moją linią obrony była także sytuacja, która w ciągu tych kilku miesięcy od doniesienia na mnie, zmieniła diametralnie naszą przestrzeń publiczną, która na początku dosyć masowo używała tych słów głównie przez stand-uperów, aby już lawinowo przejść do używania tych słów, aby po prostu wypowiedzieć swoje racje. Świat się zmienia na naszych oczach, a w tym przypadku sądy potrafią rozróżnić obrażanie wulgaryzmami w sposób agresywny od wyrazu artystycznego i emocjonalnego" - napisał na Facebooku Jerzy Owsiak, stwierdzając, że wyrok gorzowskiego sądu "przywraca normalność, jeśli chodzi o wyroki sądowe".

Wulgaryzmy podczas Festiwalu Pol'and'Rock. Co powiedział Jerzy Owsiak?

Podczas zakończenia Festiwalu Pol'and'Rock w 2019 roku Jerzy Owsiak krytykował rząd PiS. Nawiązywał m.in. do afery związanej z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, który korzystał z rządowego samolotu do prywatnych celów.

- Wracamy do rzeczywistości. A ta rzeczywistość rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna. To może coś, k***a, zmienimy? [...] Czemu nie karzecie polityków, którzy zap***dalają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Możecie mnie zabić na tej barykadzie. Możecie mi strzelić w łeb, ale nie cofnę się, bo Polska się stacza - mówił Jerzy Owsiak.

