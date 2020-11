Płock. Ratownicy pozostawili w mieszkaniu niepełnosprawną 80-latkę z COVID-19. "Jak oddycha, to żyje"

80-letnia, niesamodzielna i niepełnosprawna umysłowo kobieta została pozostawiona przez lekarzy sama w mieszkaniu po tym, jak jej męża zakażonego koronawirusem zabrano do placówki w Płocku. Jak podaje "Polsat News", z relacji bliskich kobiety wynika, że zespół medyczny, który zabrał męża 80-latki, nie poinformował jej krewnych, że pozostawia ją w mieszkaniu samą, ani nie zapewnił jej żadnej opieki. Miała być pozostawiona sama sobie przez dwa dni, zanim rodzina dowiedziała się o sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy pandemia spowalnia zmiany klimatyczne?

Płock. Niepełnosprawna kobieta pozostawiona sama w mieszkaniu. Dyspozytor pogotowia miał powiedzieć: "Jak oddycha, to żyje"

Z relacji siostrzeńca 80-latki wynika, że niepełnosprawna kobieta "od czterech lat nie opuszczała mieszkania i znajdowała się pod stałą opieką męża". Rodzina kobiety opisuje, że usiłowała się skontaktować z płockim sanepidem, by zapewnić 80-latce test na koronawirusa. Niepełnosprawna kobieta nie obsługuje telefonu, nie ma z nią więc żadnego kontaktu. Mimo że zakażenie potwierdzono u mieszkającego z nią męża, zgody na test nie było (skierowanie na test musi wydać lekarz rodzinny - testy nie przysługują już automatycznie wszystkim osobom mieszkającym z osobą zakażoną).

Dowiedzieliśmy się, że on [sanepid - red.] tak naprawdę nie istnieje, bo pracują 4 z 40 osób, reszta jest chora lub na kwarantannie

- powiedział mężczyzna w rozmowie z Polsat News. Jak dodał, skontaktował się również z płockim pogotowiem, prosząc o przyjechanie do 80-latki i wykonanie jej testu. Usłyszał od niego, że - jak relacjonuje - "nie ma objawów, to nie przyjadą" oraz "jak oddycha, to żyje".

Na pomoc kobiecie nie może się też zgodzić MOPS - instytucja wskazuje, że warunkiem koniecznym do przeniesienia do ośrodka jest wykonanie testu na koronawirusa. Ten nie może zostać wykonany, bo kobieta nie jest w stanie skorzystać z teleporady, podczas której mogłaby zostać skierowana na badanie.

Ostatecznie siostrzeńcowi kobiety udało się, naginając przepisy, wykonać test prywatnie - wynik na COVID-19 okazał się pozytywny. Mimo że 80-latka dostała skierowanie do szpitala, placówki w Płocku i w Sierpcu poinformowały, że nie mają żadnej karetki, by ją przetransportować. Do soboty 14 listopada 80-latka wciąż przebywała w domu, bez pomocy służb ochrony zdrowia.