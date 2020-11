Woj. lubuskie. Dźgniętego nożem mężczyznę reanimowali strażacy. Nie było wolnej karetki

W Skwierzynie w woj. lubuskim do mężczyzny dźgniętego nożem przejechała straż pożarna. To dlatego, że w mieście nie było wolnej karetki. Do podobnych sytuacji dochodzi coraz częściej - donosi "Rz".

5 Fot. Marta Dudzińska/ Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl