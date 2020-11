Podpalenie mieszkania podczas Marszu Niepodległości. Zatrzymano pseudokibica. "Szykował się do wyjazdu"

Komenda Stołeczna Policji informuje, że zatrzymany mężczyzna powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców.

Podpalenie mieszkania podczas Marszu Niepodległości. Zatrzymano pseudokibica

"Funkcjonariusze ustalili tożsamość 36-latka między innymi dzięki nagraniom monitoringu. Mężczyzna został zatrzymany w piątek wieczorem, a w sobotę rano przewieziony do Warszawy. Policjanci przekażą zatrzymanego prokuraturze, która prowadzi śledztwo w sprawie pożaru" - podaje KSP.

Podejrzewany o podpalenie był przeszłości notowany m.in. w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, udziałami w bójkach oraz niszczeniu mienia. "Zatrzymanie miało miejsce w ostatniej chwili, gdyż 36-latek szykował się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu. Jego samochód był przygotowany do drogi, rzeczy spakowane i włożone do auta" - podaje KSP.

Racą w mieszkanie

Podczas środowego Marszu Niepodległości jeden z uczestników manifestacji rzucił racę w kierunku jednego z lokalu. Do incydentu doszło około godziny 15 przy al. 3 Maja. Jak się później okazało, mieszkanie, do którego trafiła raca należy do Stefana Okołowicza, witkacologa i znawcy dzieł Stanisława Witkiewicza. Celem maszerujących miało być mieszkanie położone na wyższym piętrze, na którego balkonie znajdował się plakat z symbolem Strajku Kobiet.