Poznań. Zaginęło małżeństwo z dzieckiem. Policja wraz z rodziną proszą o pomoc w poszukiwaniach

Zgodnie z informacjami Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu małżeństwo z dzieckiem po raz ostatni było widziane na ul. Jutrzenka, gdzie spotkali się ze swoimi bliskimi, a następnie odjechali w nieznanym kierunku. Od tamtego czasu rodzina Macieja, Darii i Eryka nie może z nimi nawiązać żadnego kontaktu.

Zaginęło małżeństwo z dzieckiem. Policja opublikowała rysopisy zaginionych

Policja podała dane członków rodziny oraz opublikowała zdjęcia. Maciej Górka to 39-letni mężczyzna mierzący ok. 174 cm wzrostu o szczupłej budowie ciała. Daria Górka ma 37 lat, ok. 164 cm wzrostu, normalną budowę ciała i długie do pasa czarne włosy. Eryk Górka z kolei ma dziewięć lat, mierzy ok. 134 cm wzrostu, jest chłopcem o szczupłej budowie ciała oraz ma krótko przystrzyżone blond włosy.

Zaginieni mogą się poruszać błękitnym samochodem marki Chrysler Town Country z 2005 roku o numerze rejestracyjnym POS9GJ7 w wersji amerykańskiej. Policja prosi wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat trzyosobowej rodziny o kontakt pod całodobowymi numerami telefonicznymi: 47 77 121 11 lub 112.

"Zachowanie pani Darii i pana Macieja było niezrozumiałe"

Rodzina trojga zaginionych skontaktowała się z portalem "Zaginieni przed laty", informując, że w ostatnich tygodniach pani Daria wróciła z Berlina pod wpływem pana Macieja oraz zmagała się z nieznanymi bliżej problemami. W Poznaniu, pod śmietnikiem domu rodziców 39-letniego mężczyzny wyrzucono z auta wszystkie rzeczy, w tym telefony komórkowe.

"Od jakiegoś czasu kobieta ma problemy z samokontrolą i zachowuje się bardzo dziwnie. Jej mąż Maciej w sobotę 7 listopada 2020 r. zdecydował się zabrać żonę do Polski, aby udała się do specjalisty. Zabrali ze sobą dziewięcioletniego synka Eryka. Wiemy, że w niedzielę 8.11. 2020 r. cała rodzina dojechała do Poznania i zostali na noc u rodziców Pana Macieja. Zachowanie Pani Darii jak i Pana Macieja było niezrozumiałe, bardzo dziwne" - napisano na stronie portalu.