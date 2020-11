Znak Strajku Kobiet na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. Dochodzenia prokuratury nie będzie

Do zdarzenia doszło 28 października, podczas pierwszego protestu w Świebodzinie. Jeden z uczestników zgromadzenia wyświetlił znak czerwonej błyskawicy na pomniku Chrystusa Króla, używając w tym celu projektora laserowego. Kiedy policja powiedziała mężczyźnie, żeby wyłączył urządzenie, ten zastosował się do polecenia.

Proboszcz ze Świebodzina stwierdził, że parafia nie czuje się pokrzywdzona

Sprawa trafiła do świebodzińskiej prokuratury, która miała rozpatrzyć, czy doszło do obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. W czwartek 12 lipca podjęła jednak decyzję o odmowie wszczęcia dochodzenia. Ma to związek z opinią miejscowego proboszcza.

- W toku postępowania sprawdzającego proboszcz świebodzińskiej parafii złożył do akt pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że ani parafia, ani jego przełożeni nie czują się pokrzywdzeni w związku z opisywanym zdarzeniem - powiedział Zbigniew Fąfera z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, którego słowa cytuje Gazeta Lubuska.

Protesty kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego

Manifestacja kobiet w Świebodzinie była jednym z wielu protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Rozpoczęły się one 22 października, w dniu, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przerywanie ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Pomimo upływu kilku tygodni wyrok TK nie został opublikowany.

