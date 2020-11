Policja publikuje nagrania i tłumaczy, dlaczego mówi o "bitwie". "Dosłownie walczyli w ogniu"

Rzecznik komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, odpiera zarzuty prezesa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, Roberta Bąkiewicza, który twierdzi, że podczas wczorajszego Marszu Niepodległości policja zachowywała się bardzo brutalnie. Robert Bąkiewicz na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie zażądał dymisji Komendanta Głównego Policji.

Nadkomisarz Sylwester Marczak powiedział w czwartek w TVP Info, że policja zawsze używała środków przymusu bezpośredniego, gdy dochodziło do agresji wobec funkcjonariuszy. Było tak między innymi podczas protestów przedsiębiorców czy protestów kobiet. - To jest ta symetria, której nie jest w stanie zauważyć pan Robert Bąkiewicz. Dlatego próbuje, w mojej ocenie, po prostu zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, co się działo podczas wczorajszych wydarzeń - powiedział Sylwester Marczak.

Marsz Niepodległości. "Chuliganom przeszkadzało wszystko. Nawet znak drogowy"

W czwartek późnym wieczorem na Twitterze Komendy Stołecznej Policji pojawiła się seria wpisów z nagraniami z Marszu Niepodległości. KSP próbuje w ten sposób uzasadnić podjęte podczas marszu działania.

"Wczoraj w kilku miejscach było niezwykle gorąco. Niestety jest to fakt. Policjanci w okolicach Ronda de Gaulle’a zostali zaatakowani m.in. racami. Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice" - czytamy we wpisie KSP. Na załączonym nagraniu widać, jak uczestnicy marszu obrzucają funkcjonariuszy racami. "Zdrajcy!" - krzyczą narodowcy.

Podobne obrazy widać w następnym wideo. Z tą różnicą, że uchwycono także reakcję policji.

"Przenosimy się teraz w inne miejsce. Jak widzimy, chuliganom wczoraj przeszkadzało wszystko. W tym przypadku niszczony jest znak drogowy. 17 osób spośród 36 zatrzymanych do przestępstw było nietrzeźwych" - czytamy w kolejnym wpisie. Na wideo widać grupę mężczyzn, która obala słup ze znakami drogowymi.

"Dlaczego tak często w naszych wypowiedziach pojawia się określenie BITWA? Być może ten filmik pozwoli odpowiedzieć na to pytanie. Kolejne race rzucane w kierunku policjantów. Wśród zatrzymanych do przestępstw są osoby w wieku od 18 do 41 lat" - pisze dalej KSP. Na czerwonym od rac nagraniu widać starcie uczestników marszu z funkcjonariuszami.

Następne nagranie powstało na stacji Stadion Narodowy. Widzimy na nim stojącą na schodach grupę mężczyzn. Gdy na stację wchodzi oddział prewencji, mężczyźni rzucają kamieniami.