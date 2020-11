Niedziele handlowe 2020: czy 15 listopada zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2020. Czy 15 listopada to niedziela handlowa?

W większości sklepów nie uda nam się zrobić zakupów 15 listopada. Dlaczego? O wszystkim decyduje ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta, która weszła w życie 1 marca 2018 r. Udało się wówczas zdobyć dla niej poparcie więcej, niż pół miliona osób. Zmiany wprowadzano stopniowo. W 2018 r. były dwie niedziele handlowe w miesiącu, rok później już tylko jedna. Na 2020 rok przewidziano zaledwie siedem niedziel z możliwością handlu bez żadnych ograniczeń.

Organizacje handlowe chcą pełnego otwarcia galerii od 30 listopada

Gdzie zrobimy zakupy 15 listopada?

15 listopada nie jest niedzielą handlową, co nie oznacza, że zakupów nie można zrobić nigdzie. Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje przeszło 30 wyłączeń. Można będzie więc udać się do sklepów osiedlowych wszędzie tam, gdzie za kasą staną ich właściciele, którzy osobiście obsłużą klientów. Czynne będą również apteki, stacje benzynowe i urzędy pocztowe. Klientów obsłużą również punkty handlowe na lotniskach i dworcach. Złamanie zakazu handlu w niedziele jest związane z konsekwencjami finansowymi, przy częstym łamaniu nawet karą więzienia. Warto o tym pamiętać, bo można zapłacić od 1 do 100 tys. złotych.

Niedziele handlowe 2020: ile ich jeszcze zostało?

Dotychczas w 2020 roku mieliśmy już pięć niedziel handlowych. Dwie ostatnie będą miały miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem. Będzie to odpowiednio - 13 i 20 grudnia.

Ograniczenia w handlu spowodowane wzrostem zachorowań na koronawirusa

Przynajmniej do 29 listopada potrwają ograniczenia w handlu, które są spowodowane wzrostem zachorowań w Polsce. W niedziele handlowe sklepy w galeriach i wielkopowierzchniowe są co do zasady zamknięte. Z powodu ograniczeń również w ciągu tygodnia nie będziemy mogli zrobić zakupów w wielu punktach handlowych umiejscowionych na terenie galerii. Dotyczy to zwłaszcza:

sklepów odzieżowych i obuwniczych

sklepów jubilerskich

sklepów meblarskich

sklepów RTV i AGD

sklepów z zabawkami

sklepów sportowych

biur podróży

kin

kwiaciarni

kantorów

punktów fotograficznych

Jakie sklepy w galeriach handlowych są otwarte? "Więcej niż myślisz"

W przypadku jakichkolwiek zakupów pamiętajmy o zachowaniu dystansu społecznemu, noszeniu masek zakrywających twarz i usta, ale także częstej dezynfekcji dłoni odpowiednim płynem.