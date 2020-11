Nauka zdalna. Przemysław Czarnek podał możliwą datę powrotu dzieci do szkoły

W rozmowie "Radia Wnet" z ministrem Przemysławem Czarnkiem zapytano o najbliższą przyszłość uczniów oraz nauczycieli, którzy po wprowadzeniu 7 listopada najnowszych obostrzeń zmuszeni są do nauki zdalnej. Panujące ograniczenia rząd Mateusza Morawieckiego zaplanował do 29 listopada, jednak w przypadku wzrostu przypadków zakażeń, Premier przyznał, że wprowadzi "narodową kwarantannę", czyli niemal całkowity lockdown.

- Póki co mamy decyzję do 29 listopada. Mamy nauczanie zdalne od pierwszej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Liczymy, że przez te trzy tygodnie blisko będziemy mieli sytuację opanowaną w tym sensie, że ta krzywa zachorowań zostanie wypłaszczona, że nie będzie zwiększonej liczby dziennych zarażeń, bo to wszystko jest z sobą powiązane - powiedział minister.

Przemysław Czarnek o możliwym powrocie do szkół 29 listopada. "Chodzi o zdrowie i życie Polaków"

- Ostatecznie chodzi o utrzymanie wydolności systemu opieki zdrowotnej. Bo chodzi o zdrowie życie Polaków. Jeśli uda się to zrobić w ciągu tych kilkunastu dni, dzięki zaangażowaniu wszystkich Polaków, nauczycieli, uczniów, rodziców, przestrzeganiu wszystkich obostrzeń i rygorów, które są wprowadzane, nie po to, by kogoś blokować, ale by ratować życie i zdrowie, to jestem przekonany, że mamy szansę po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół - dodał prof. Przemysław Czarnek.

Już na wiosnę, gdy potwierdzono pierwsze przypadki pandemii koronawirusa w Polsce, rząd zdecydował się wprowadzić ograniczenia, które między innymi dotyczyły nauki zdalnej uczniów oraz studentów. Od marca br. minęło blisko osiem miesięcy. Ministra edukacji i nauki zapytano więc o to, jak radzą sobie nauczyciele i uczniowie obecnie.

- Na pewno radzi sobie lepiej niż na wiosnę. Jeśli chodzi o kwestie pandemiczne, one były jasne. W naszych przekazach zachorowań i potwierdzonych ognisk zakaźnych w szkołach było stosunkowo niewiele, ale chodziło o całą mobilność kilkunastu milionów osób. To trzeba było powstrzymać, dlatego wprowadzono zdalne nauczanie - powiedział minister.

W tym celu prof. Przemysław Czarnek przypomniał także o przekazaniu 500 mln złotych na informatyzację szkół w dwóch programach, które łącznie opiewały na 367 mln złotych. - W kolejnych programach przekazano laptopy czy 27 tys. tabletów do szkół, które są w sieci i które rzeczywiście mają duże zapotrzebowanie. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że do końca tego roku nie będzie ani jednej szkoły, która nie będzie podłączona pod internet - dodaje.

Minister edukacji i nauki przyznał, że do wyżej wymienionych kwot dodać należy 300 mln złotych przeznaczonych na dofinansowanie dla nauczycieli, którzy potrzebują dodatkowych funduszy na sprzęt elektroniczny, mający na celu usprawnić nauczanie zdalne. - Nie przypominam sobie, bo nie było takiej sytuacji, żeby rząd i to w dobie kryzysu światowego, wydał tak ogromne pieniądze na informatyzację szkół - zakończył prof. Przemysław Czarnek.