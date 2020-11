Patrząc w przeszłość, wielokrotnie wspominano o kreatywności oszustów, którzy wykorzystując metody "na wnuczka" czy "na policjanta" wyłudzali pieniądze od pokrzywdzonych. Szczególnie narażone na takie ataki były osoby starsze. Tym razem dwaj 41- i 42-letni mężczyźni wybrali nową metodę oszustwa restauratorów. Podejrzany ubrany w kitel szefa kuchni wchodził do restauracji, prosząc pracowników o pożyczenie na godzinę kilkuset złotych, na dostawę która przyjechała, ponieważ szef nie zostawił pieniędzy. Po otrzymaniu gotówki znikali.

Nowa metoda wyłudzania pieniędzy w Warszawie. Metoda "na kucharza"

Metodą "na kucharza" dwaj mężczyźnie pożyczali przeważnie sumy nieprzekraczające tysiąca złotych. Według ustaleń policji kwoty wynosiły 200, 300 lub 500 złotych. Funkcjonariusze policji w celu ustalenia miejsca pobytu oszustów postanowili przeszukać fora dyskusyjne, na których restauratorzy m.in. z Żoliborza, Śródmieścia, Bielan i Ursynowa komunikowali się między sobą, pisząc o oszustwie fikcyjnych szefów kuchni.

"Kryminalni popracowali nad sprawą operacyjnie i ustalili, gdzie mieszkają obaj mężczyźni. Zatrzymani przyznali się do przestępstwa, wyjaśniając, że popełnili kilka podobnych przestępstw w kilku warszawskich dzielnicach" - czytamy na stronie Komendy Regionalnej Policji II Warszawa.

Policjanci przyjęli już kilka zawiadomień od osób pokrzywdzonych, ale zwracają się z prośbą do innych osób, które zostały oszukane w ten sposób, aby zgłaszały się do Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7. Numer telefonu do oficera dyżurnego to 47 72 319 78 (czynny całą dobę). Numer telefonu do wydziału 47 72 334 23.