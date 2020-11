Sopot. Policja przerwała dyskotekę. W nocy w centrum miasta tańczyło tam kilkadziesiąt osób

"Ujawniona dyskoteka i ukarani mandatami za naruszenie obostrzeń – policyjne działania na rzecz walki z Covid-19" - czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W ostatnią niedzielę sopoccy funkcjonariusze musieli interweniować wobec 30 osób. 28 z nich zostało ukarane mandatami, jedną osobę pouczono, a wobec kolejnej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. O sytuacji powiadomiono też sanepid, który może nałożyć karę w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Sopot. Za co ukarani zostali bawiący się ludzie?

Jak informuje miejska policja, uczestnicy imprezy ukarani zostali głównie za brak maseczek na twarzy. Kiedy funkcjonariusze weszli do lokalu, okazało się też, że kilkadziesiąt osób tańczyło na parkiecie, nie zachowując należytego w dobie pandemii dystansu. W sprawie ujawnienia dyskoteki w centrum miasta prowadzone są już czynności, dotyczące przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

"W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających Sopot, apelujemy o respektowanie przepisów związanych z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Kierujmy się rozsądkiem i odpowiedzialnością dla naszego wspólnego dobra" - ostrzegają sopoccy policjanci.

Aktualne obostrzenia w walce z COVID - 19

Obecnie cała Polska jest w tzw. "czerwonej strefie". Oznacza to, że w każdym powiecie obowiązują te same zasady bezpieczeństwa. Mowa tu o minimalnej odległości między pieszymi wynoszącej 1,5 metra (z pewnymi wyjątkami), zasłaniu ust i nosa w miejscach publicznych oraz przemieszczaniu się dzieci i młodzieży do 16. roku życia, a także przemieszczaniu się seniorów.

Dokładne i ciągle zmieniające się zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem śledzić możemy na stronie rządowej.