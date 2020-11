Rojewo. Pan Bogusław wywrócił się na rowerze. Wtedy znalazł srebrne monety sprzed 350 lat

Pan Bogusław odkrycia dokonał w miejscowości Stara Wieś, 22 października na terenie Gminy Rojewo w województwie kujawsko-pomorskim. Jadąc rowerem na grzyby, wywrócił się na wyboistej drodze. Na szczęście upadek okazał się niegroźny. Gdy próbował się podnieść, ręką wygarnął z ziemi wyglądające na bardzo stare, srebrne monety. W sumie naliczył 66 sztuk. Mężczyzna powiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków o swoim cennym znalezisku. O sprawie napisał Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie na swoim profilu na Facebooku.

Gmina Rojewo. Okazało się, że monet jest więcej

Następnego dnia, jeden z pracowników urzędu wybrał się na miejsce z wykrywaczem metali, znajdując kolejnych 7 monet. 24 października wojewódzki konserwator zabytków w towarzystwie dra Józefa Bednarczyka przeprowadzili dalsze badania archeologiczne, podczas których znaleziono kolejne 13 sztuk. Razem monet było 86.

Gmina Rojewo. Wszystkie monety mają ponad 350 lat

Znalezione monety pochodzą z drugiej połowy XVII wieku z czasów panowania Jana Kazimierza. Większość monet to sześciogroszówki oraz osiemnastogroszówki. Najstarsza i najmłodsza moneta to odpowiednio 1657 oraz 1667 rok. W Polsce monety te były w obiegu krótko po Potopie Szwedzkim. Wszystkie monety znajdują się już w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a znalazca może liczyć na nagrodę, bowiem postąpił w sposób zgodny z Ustawą o ochronie zabytków. W przygotowaniu są już odpowiednie dokumenty, które w tej sprawie powędrują do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - podał SZOiK Rojewo. Pracownik urzędu poinformował również, że po dokonaniu konserwacji, monety dołączą do zbiorów Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Cytowana przez TVN 24 Tamara Zajączkowska na temat prawdopodobnej historii znalezienia owych monet poinformowała, że przypuszczalnie pierwotny właściciel mógł je schować w tym miejscu, ponieważ bał się, że mogą to być jedynie falsyfikaty. Za fałszowanie monet groziły wtedy wysokie kary.