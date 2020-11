Niedziele handlowe 2020. Czy 15 listopada jest niedziela handlowa?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zakazie handlu, niedziela 15 listopada nie jest niedzielą handlową. Mimo to zakupy zrobimy w sklepach na stacjach benzynowych, na dworcach, w aptekach czy kwiaciarniach. Wiele małych sklepów osiedlowych jest również otwartych pod warunkiem, że otworzą je dla klientów ich właściciele. Handel odbywał się będzie także w sklepach, które posiadają status placówek pocztowych. Wciąż jednak pozostaje to niewielki odsetek punktów handlowych, a biorąc pod uwagę obowiązujące obostrzenia warto pomyśleć o możliwości dokonania niezbędnych zakupów za pośrednictwem internetu. Jest to opcja nie tylko bezpieczna, ale też dostępna o każdej porze dnia.

REKLAMA

Organizacje handlowe chcą pełnego otwarcia galerii od 30 listopada

Kiedy będzie następna niedziela handlowa?

Dwie ostatnie niedziele handlowe w tym roku przypadają na 13 i 20 grudnia.

Niedziel handlowe fot. gazeta.pl

Niedziela handlowa: epidemia koronawirusa uderza coraz mocniej w branżę handlową

Wzrastająca liczba zakażeń koronawirusem oraz pogłębiająca się zapaść systemu opieki zdrowotnej spowodowała, że władze zdecydowały się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Od ubiegłego tygodnia sklepy w galeriach są zamknięte dla klientów, podobnie jak cała gastronomia, która przeszła w tryb serwowania swoich produktów wyłącznie "na wynos". Wciąż także obowiązują godziny dla seniorów: od 10.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku, jak również zakaz handlu w niedzielę. Biorąc pod uwagę te wszystkie zasady, robienie zakupów stało się w ostatnim czasie mocno uciążliwe, chociaż wiele sklepów wydłużyło godziny działania, aby zapewnić swoim klientom maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Mateusz Morawiecki ogłasza: Nie będzie narodowej kwarantanny

Zakupy w dobie pandemii koronawirusa

O czym należy pamiętać podczas zakupów?

trzeba mieć osłonięte usta i nos;

jeśli nie posiadamy rękawiczek jednorazowych, warto skorzystać z możliwości dezynfekcji rąk;

należy zachować dystans społeczny (ok. 2 metry);

od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12, zakupy mogą zrobić tylko osoby powyżej 60. roku życia.

Od 7 do 29 listopada obowiązują nowe rozporządzenia w związku z epidemią koronawirusa. Na terenie galerii handlowych czynne pozostaną tylko:

sklepy spożywcze

sklepy zoologiczne

apteki i drogerie

kioski i księgarnie

punkty usługowe