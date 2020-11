Pogoda na dziś - czwartek 12 listopada. Przelotny deszcz na północy kraju

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W czwartek nie ma co liczyć na duże zmiany w pogodzie. Nadal dominować będzie duże zachmurzenie.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 6 do 11 stopni

Najniższa temperatura w czwartek, 6 stopni, prognozowana jest dla Białegostoku. Jeden stopień więcej przewidywany jest w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podkarpackim. 8 stopni pokażą termometry w Lublinie, Kielcach, Łodzi, Bydgoszczy i Gdańsku. Trochę cieplej, 9 stopni, będzie w województwach małopolskim, śląskim, opolskim i wielkopolskim. Najcieplejszy dzień zapowiadany jest w zachodniej Polsce. W Szczecinie i Zielonej Górze będzie do 10 stopni, a we Wrocławiu do maksymalnie 11 stopni. W nocy przymrozki przewidywane są jedynie w południowych powiatach województwa śląskiego i małopolskiego.

Pogoda na dziś - czwartek 12 listopada.

Opady. Kolejny pochmurny dzień

W całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane - dokładnie takie, jak w ostatnich kilku dniach. Większe rozpogodzenia na zachodzie pojawią się dopiero w nocy z czwartku na piątek. Częściej pojawiać się będą jednak słabe i lokalne opady. Deszcz spodziewany jest m.in. w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Wiatr słaby, może wiać w porywach do 20-30 kilometrów na godzinę.

