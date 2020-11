Autor "Sodomy" do kard. Dziwisza: Jeśli Jan Paweł II był niewinny, powiedz nam, że to ty popełniłeś błąd

Wyemitowany w TVN24 reportaż "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" oraz opublikowany przez Watykan raport ze śledztwa dotyczącego przestępstw seksualnych kardynała Theodore'a McCarricka wstrząsnęły polskim Kościołem. Oba bardzo mocno uderzają w najbardziej zaufanego człowieka Jana Pawła II - kard. Stanisława Dziwisza.

Poważnych wątpliwości i podejrzeń co do posługi kapłańskiej kard. Dziwisza jest w reportażu Marcina Gutowskiego całe mnóstwo: tuszowanie skandali pedofilskich, handel kościelnymi urzędami, przyjmowanie łapówek w zamian za wstęp na prywatne msze papieskie. Swoje do tego dodał jeszcze watykański raport, który uprawdopodabnia wersję, że to kard. Dziwisz nakłonił Jana Pawła II do uczynienia z McCarricka najpierw arcybiskupa Waszyngtonu, a potem kardynała. Mimo bardzo poważnych podejrzeń, które pod jego adresem formułowali liczni kościelni hierarchowie.

Zobacz wideo Stawką w skandalu wokół kard. Stanisława Dziwisza jest dziedzictwo Jana Pawła II

Dzisiaj rzuca to cień nie tylko na samego kard. Dziwisza, ale także - a być może przede wszystkim - właśnie na Jana Pawła II oraz jego dziedzictwo. - Nie chcę osądzać Dziwisza - zapewnia w rozmowie z Gazeta.pl Frédéric Martel. I dodaje:

Jeśli mnie teraz słucha, chcę mu coś powiedzieć. Kardynale, nie rób tego dla siebie, zrób to dla Jana Pawła II - przemów. Jeśli popełniłeś błędy, jeśli nie przekazałeś papieżowi dokumentów, które miałeś, jeśli nie był świadomy, jeśli był niewinny - proszę, powiedz nam, że to ty popełniłeś błąd, a nie Jan Paweł II. W przeciwnym razie - i mówię to do kardynała Dziwisza - Jan Paweł II zostanie dekanonizowany. Nie może być kanonizowany. Jeśli tysiące dzieci na świecie były gwałcone, a ty wiedziałeś, kto był oprawcą, nie możesz być dłużej świętym.

Jak dodaje, stawką w całej aferze wokół kard. Dziwisza nie jest bowiem przyszłość samego duchownego, ale właśnie los spuścizny polskiego świętego, któremu Dziwisz przez dużą część swojego życia służył.

Dlatego jeśli popełniłeś błąd, kardynale Dziwisz, przemów. Ponieważ w przeciwnym razie przez Twoje milczenie i Twoją własną pomyłkę, dziedzictwo Jana Pawła II będzie w niewiarygodnie dużych kłopotach

- raz jeszcze apeluje francuski dziennikarz i pisarz.

W niniejszym materiale prezentujemy jedynie fragment obszernej rozmowy z Frédérikiem Martelem o kard. Dziwiszu, Janie Pawle II i kondycji Kościoła katolickiego. Całość ukaże się na Gazeta.pl już w środę 11 listopada.

