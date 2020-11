Pogoda na dziś - środa 11 listopada. Spadek temperatur i spore zachmurzenie

Zobacz wideo Dlaczego samoloty się spóźniają? To nie zawsze wina pogody

W środę w większości regionów w Polsce prognozowane są spore zachmurzenia. Jaka pogoda czeka nas w święto 11 listopada?

REKLAMA

Temperatura. Dziś od maksymalnie 6 do 9 stopni

W środę najniższa temperatura, do 6 stopni, zapowiadana jest w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i wielkopolskim. Jeden stopień więcej przewidywany jest w Lublinie, Poznaniu i Zielonej Górze. 8 stopni pokażą termometry w województwach zachodniopomorskim, świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim, małopolskim i opolskim. Najwyższa temperatura, 9 stopni, czeka mieszkańców Wrocławia. W podgórskich miejscowościach temperatura spadnie w nocy do nawet - 3 stopni, na północnym wschodzie do - 2 stopni, natomiast na zachodzie i w centrum pokaże 4 stopnie powyżej zera.

Pogoda na dziś - środa 11 listopada. gazeta.pl

Opady. Duże zachmurzenie w całym kraju

W środę 11 listopada zachmurzenie również będzie duże, jednak na południu i wschodzie kraju spodziewane są większe przejaśnienia. W terenach górskich, powyżej 800 metrów n.p.m. bezchmurnie. Miejscami może również pojawić się deszcz, zaś od rana gęsta mgła ograniczająca widoczność. Wiatr będzie słaby, w porywach do 25 kilometrów na godzinę. Wysoka wilgotność wpłynie jednak na odczuwanie temperatury.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.